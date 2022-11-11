Somali'de Eş-Şebab propagandası gerekçesiyle yüzlerce site ve hesaba erişim yasaklandı

Yerel basındaki habere göre, 500'e yakın internet sitesi ya da sosyal medya hesabına erişim, Eş-Şebab propagandası yapıldığı gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Enformasyon Bakanlığı, geçen aydan buyana atılan adımlar kapsamında engellenen internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının, örgüt tarafından propaganda ve yeni üye bulmak için kullanıldığını belirtti.

Somali hükümeti geçen ay da 10 internet sitesi, bir televizyon ve 40 sosyal medya hesabını Eş-Şebab propagandası nedeniyle yasaklamıştı.

Ülkede son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.