Somali'de eyalet başkanına bombalı saldırı: 2 asker öldü
Somali'de Putland eyaleti başkanının konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.
Afrika 21.02.2022, 14:13
Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, ülkenin Putland Eyaleti Başkanı Said Deni'nin konvoyunu hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda konvoydaki araçlarda bulunan iki asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Eyalet Başkanı Deni ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.
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