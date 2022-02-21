banner39

banner35

Somali'de eyalet başkanına bombalı saldırı: 2 asker öldü

Somali'de Putland eyaleti başkanının konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

Afrika 21.02.2022, 14:13
Somali'de eyalet başkanına bombalı saldırı: 2 asker öldü

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, ülkenin Putland Eyaleti Başkanı Said Deni'nin konvoyunu hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda konvoydaki araçlarda bulunan iki asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Eyalet Başkanı Deni ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

#somali #Putland
Yorumlar (0)
16
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?