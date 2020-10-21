Somali'de feci tablo! 341 binden fazla kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), son 4 ayda Somali'de meydana gelen seller nedeniyle 341 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, şiddetli yağışlara bağlı yaşanan su baskınları binlerce insanı yerinden etti.

Son 4 ayda ülkede gerçekleşen sellerde 341 bin 884 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Şabelle Nehri kıyısındaki zengin tarım bölgeleri sellerden en çok etkilenen bölgeler oldu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise Beledweyne’deki Şabelle Nehri'nin su seviyesinin 7,5 metreye ulaştığını ve su baskınlarının tekrar yaşanabileceği uyarısı yaptı.

FAO, ülkede 2,1 milyon insanın gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu ve aralık ayında nehrin tekrar taşmasıyla durumun kötüleşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 21:13