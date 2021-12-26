Somali'de güvenlik güçleri bombalı saldırıya uğradı: 4 ölü
Doğu Afrika ülkesi Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda üst düzey 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afrika 26.12.2021, 19:50
Başkent Mogadişu'nun Daynile bölgesinde dün gece 4 üst düzey güvenlik görevlisini taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı düzenekle bomba patlatıldı.
Patlamada söz konusu 4 üst düzey güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Patlama sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.
AA
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