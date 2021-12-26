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Somali'de güvenlik güçleri bombalı saldırıya uğradı: 4 ölü

Doğu Afrika ülkesi Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda üst düzey 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afrika 26.12.2021, 19:50
Somali'de güvenlik güçleri bombalı saldırıya uğradı: 4 ölü

Başkent Mogadişu'nun Daynile bölgesinde dün gece 4 üst düzey güvenlik görevlisini taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı düzenekle bomba patlatıldı.

Patlamada söz konusu 4 üst düzey güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Patlama sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

AA

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#somali #bombalı saldırı
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