Somali'de hatim duasına mayınlı saldırı: 6 ölü

Somali’de yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel halktan edindiği bilgiye göre, ülkenin Güney Batı eyaletinin Huddur ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada hatim duası için toplanan medrese hocaları hedef alındı.

Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, patlamaya ilişkin hükümet yetkililerinden henüz açıklama yapılmadı.

Bölgeye giden tüm yolları elinde tutan Eş-Şebab burada daha önce saldırılar düzenlemişti.