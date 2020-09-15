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Somali'de hatim duasına mayınlı saldırı: 6 ölü

Huddur ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada hatim duası için toplanan medrese hocaları hedef alındı. 

Somali'de hatim duasına mayınlı saldırı: 6 ölü

Somali’de yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 
AA muhabirinin yerel halktan edindiği bilgiye göre, ülkenin Güney Batı eyaletinin Huddur ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada hatim duası için toplanan medrese hocaları hedef alındı. 

Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, patlamaya ilişkin hükümet yetkililerinden henüz açıklama yapılmadı. 

Bölgeye giden tüm yolları elinde tutan Eş-Şebab burada daha önce saldırılar düzenlemişti.

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