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Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Somali'nin başkenti Mogadişu’ya bağlı Waberi bölgesinde bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afrika 10.05.2021, 00:09
Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’ya bağlı Waberi bölgesindeki karakola intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Ali, "Saldırıda kaç kişinin öldüğünü söylemek daha erken ama çok sayıda olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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#somali #intihar saldırısı
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