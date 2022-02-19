Somali'de kafeye intihar saldırısı: 10 ölü

Bir güvenlik yetkilisi, Hiran bölgesinin başkenti Beledveyne'de işlek bir kafede yapılan intihar eyleminde en az 10 kişinin olay yerinde can verdiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü şahitlerinden Abdirmahad Hüseyin, patlamanın çok büyük olduğunu, olay yerinin kargaşa içinde olduğunu ifade etti.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Patlamanın yaşandığı Beledveyne kentinde milletvekili seçimlerine hazırlık yapılıyordu.

Terör örgütü Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.