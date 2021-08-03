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Somali'de operasyon: 4 kasaba ve 8 köy geri alındı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı düzenlenen operasyonda 4'ü kasaba, 8'i de köy olmak üzere toplam 12 yerleşim birimi geri alındı.

Afrika 03.08.2021, 01:47
Somali'de operasyon: 4 kasaba ve 8 köy geri alındı

Somali ordusu, Galgumud eyaletinde yürüttüğü askeri operasyonda, 4 kasaba ve 8 köyü, terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri aldı.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, yaklaşık 3 hafta önce Mudog bölgesinde başlatılan operasyonda, 200'den fazla Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, Eş-Şebab'ın kullandığı 16 üs imha edilirken, 4 kasaba ve 8 köy de terör örgütünün elinden geri alındı.

Somali ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde, son aylarda terör örgütüne yönelik operasyonlarını arttırdı.

Kaynak: AA
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