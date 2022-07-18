Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu

Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan bir yolcu uçağının ters döndüğü, uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların kazadan kurtulduğu bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, mecburi iniş yapan uçağın Baidoa şehrinden gelen iç hatlar uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Başkent Mogadişu'da pist dışına acil iniş yapan uçaktaki mürettebat ve yolcu, 30 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Sosyal medyada, Mogadişu Havalimanı'nın dışına mecburi iniş yapan uçağın ters dönüğü ve alev aldığı görüntüler yer aldı.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.