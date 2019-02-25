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Somali'de temizlik işçisi kadınlara saldırı: 8 ölü

Güneybatı Somali eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda temizlik işçisi 8 kadın öldü

Somali'de temizlik işçisi kadınlara saldırı: 8 ölü

Somali'nin güneyindeki Güneybatı Somali eyaletinde temizlik işçilerini hedef alan silahlı saldırıda 8 kadın hayatını kaybetti. 

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, özerk yönetime sahip Güneybatı Somali eyaletinin Hava Abdi bölgesinde bir temizlik kampanyasına katılan temizlik işçisi 8 kadın, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananların da olduğu belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. 

Güneybatı Somali eyaletinden bir yetkili, saldırıdan terör örgütü Eş-Şebab'ın sorumlu olduğunu belirtirken, Aşağı Şebelle Bölgesi Başkanı Muhammed İbrahim de saldırının genelde savunmasız sivilleri hedef alan Eş-Şebab örgütünün parmak izlerini taşıdığını ifade etti.  

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı. 

Kaynak: AA

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