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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ağır darbe: 100'den fazla ölü

Somali'de yapılan operasyonlarla son üç haftada 100'den fazla Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrika 07.06.2021, 22:26
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ağır darbe: 100'den fazla ölü

Somali ulusal televizyonu SNTV'nin haberine göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde başlayan güvenlik operasyonu üçüncü haftasında devam ediyor.

Operasyonda şimdiye kadar 100'den fazla terörist öldürüldü.

Somali ordusu, 3 Haziran'da, Türkiye'de eğitim alan ve "Gorgor" adını taşıyan 6. Özel Kuvvetler Taburunun başındaki Tümgeneral Mohamed Abdiwahid'in Orta Şabel'de militanlarla girilen çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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#somali #eşşebab
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