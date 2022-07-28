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Somali'deki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen iki bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye çıktığı aktarıldı.

Afrika 28.07.2022, 07:00
Somali'deki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Merka kenti yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet görevlilerini hedef alan intihar saldırısında Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow'un da aralarında olduğu ölülerin sayısının 13'e çıktığını belirtti.

Yetkili, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını ifade etti.

Afgooye kentinde bulunan işlek hayvan pazarındaki patlamada da yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye çıktı, 14 kişi yaralandı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Merka'da düzenlenen intihar saldırısını üstlendi.

#somali #bombalı saldırı
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