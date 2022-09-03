Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı
Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Afrika 03.09.2022, 15:34
Somali'de Eş-Şebab örgütünün düzenlediği terör saldırısında 20 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin Hiran bölgesinde dün gece Eş-Şebab bir konvoya saldırı düzenledi.
Saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında minibüs ile kamyonların da bulunduğu 7 aracın ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.
Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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