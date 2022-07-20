Somali, Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiği iddialarını yalanladı

Somali Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Abdikarin Ali Kaar, basına yaptığı açıklamada, Etiyopya'daki iç savaşla ilgili Somali'ye yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kaar, Eritre'de eğitilen Somali askerlerinin Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiğine dair iddiaların doğru olmadığını vurguladı.

"Kayıp" olduğu öne sürülen 5 bin Somalili kursiyerin nerede olduğunun bilindiğini kaydeden Kaar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Eritre ziyareti sırasında bu kişiler ile görüştüğünü ve Somali'ye getirilmeleri için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Eritre'de eğitilen Somalili askerlerin Etiyopya'daki iç savaşa müdahil olduğu iddia edilmişti.