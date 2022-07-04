Somali, kuraklığın pençesinde

Ülkenin güneybatısındaki Dolow bölgesinde 7 çocuğuyla yaşayan Farhiyo Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ve yemek bulmakta zorluk çektiklerini belirtti.

Yaklaşık 1 milyon kişinin kuraklığa bağlı gıda ve su sıkıntısı çektiği ülkede Ahmed, çocuklarıyla göç etmek zorunda kaldıklarını ve mülteci kampına sığındıklarını anlattı.

Ahmed, "Bu kampa geldim çünkü her şeyimizi kaybettik ve çocuklarımı besleyecek yemek yoktu." dedi.

Kampta yaşamanın da zor olduğunu aktaran Ahmed, gıda sorununun yanında barınak ve eğitim ihtiyaçlarını da tam olarak karşılayamadıklarını vurguladı.

57 yaşındaki 9 çocuk annesi Muhibo Ali Hilowle de hayatında böyle şiddetli bir kuraklıkla karşılaşmadığına dikkati çekti.

Hilowle, "Bir yetişkin olarak sadece su ile hayatta kalmaya çalışıyorum ama çocuklar iki gündür yemek bulamıyor." ifadesini kullandı.

Saruuro Bishaar Abdi de 1 hafta boyunca 10 çocuğu ile yürüyerek kampa geldiklerini söyledi.

Abdi, "Kuraklık nedeniyle hayvanlarım öldü ve çocuklarımı doyuracak bir şeyimiz kalmadı. Bu nedenle buraya geldim." dedi.

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısı yardıma bekliyor

Somali Cumhurbaşkanlığı Kuraklıkla Mücadele Özel Temsilcisi Abdirahman Abdishakur Warsame, kampları ziyaret sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali ve uluslararası toplumun ortak çalışması gerektiğine dikkati çekti.

Warsame, "Farklı yerleri ziyaret ediyor ve kuraklıktan etkilenenleri gözlemliyorum. Bu insanlara yardım için koordinasyon sağlayama çalışıyoruz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Somali Koordinatörü Adam Abdelmoula ise Somali'de şimdiye kadar gördüğü en şiddetli kuraklığın yaşandığının altını çizdi.

Abdelmoula, Somali'nin birçok bölgesinin kuraklıkla mücadele ettiğini ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısına denk gelen 7 milyondan fazla insanın da acil yardıma ihtiyaç duyduğu bilgisini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Dr. Mamunur Rahman Malik da gıda sorununun insanların sağlığını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Malik, "Önlem alınmazsa ileride insanların açlıktan çok hastalıktan öleceğini düşünüyoruz." dedi.

Somali hükümeti, artan kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.