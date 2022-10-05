Somali'nin en büyük kabilelerinden biri hükümete karşı Eş Şebab'ın tarafını seçti

Mogadişu yönetimi lideri Hasan Şeyh Mahmud'un da mensubu olduğu Somali'nin en büyük oluşumlarından olan Abgaal kabilesinin önde gelenleri Eş Şebab'ın yanında Mogadişu yönetimine karşı savaşacaklarını ilan etti.

Somali'de taraflar arasında çatışmaların orta ve güney kesimlerinde yoğunlaşması sonrasında bir araya gelen Abgaal kabilesi mensupları, Orta Şabel'de bulunan Masaajid Cali Guduud bölgesinde büyük bir katılımla toplantı gerçekleştirdi.

Abgaal kabilesinin İmamı Mahmud Hacı Hamud'un liderlik ettiği toplantıda, kabile üyelerinin ikamet ettiği bölgelere yönelik Mogadişu yönetimi ve Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) kaynaklı saldırılara karşı konulacağı ilan edildi.

Mogadişu yönetimi lideri Hasan Şeyh Mahmud, Eş Şebab'a karşı deklare ettiği topyekün savaşta kabile milislerinin de Somalili güçlerle ortak hareket edeceğini duyurmuştu.

Bunun ardından Abgaal kabilesi de Mahmud yönetimine karşı Eş Şebab'ın yanında yer alacağını açıkladı.

Somalili lider Mahmud son olarak, Somali halkına seslenerek "Ya bizimlesiniz, ya da Eş Şebab'la." demişti.

Mepa News