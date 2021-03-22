Somali'de ailelerin yüzde 70'i temiz suya ulaşamıyor

Afrika ülkesi Somali'deki kuraklıktan dolayı ailelerin yüzde 70'inin temiz suya ulaşamadığı bildirildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children Somali temsilcisi Muhammed Hasan, Dünya Su Günü dolayısıyla ülkenin 18 bölgesinde yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Somali'deki birçok kişinin su sıkıntısı yaşadığını kaydeden Hasan, "Mevsimsel değişiklikler nedeniyle ailelerin yaklaşık yüzde 70'i temiz suya ulaşamıyor." dedi.

Su sıkıntısının Somali'den başka Kenya, Uganda ve Etiyopya gibi ülkelerde de görüldüğünü aktaran Hasan, su sorununun gıda krizine de yol açabileceği uyarısı yaptı.

AA