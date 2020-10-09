Somali'nin korsanlarını durdurmanın çözümü

Somali açıklarında ve Aden körfezinde 2011 yılında 237 korsanlık olayı yaşandı ve bu rakam dünya çapında bu tür olayların yarısından fazlasını oluşturdu.

Korsanlar, fidye için sık sık nakliye ekiplerini rehin tutarlardı. Somali korsanlığı, uluslararası denizcilik faaliyetleri, deniz güvenliği, sigorta ve diğer maliyetler açısından 2011 yılında tahmini 6,6 milyar dolara mal oldu.

Birkaç yıl önce, bir grup Danimarkalı iş adamı Somalili korsanları balıkçılığa yönlendirmek ve yerel işletmeler kurarak ve sürdürülebilir balıkçılık alanında istihdam yaratarak Afrika Boynuzu'ndaki yaşamları iyileştirmek için FairFishing adlı bir STK kurdular.

FairFishing'in kurucu ortağı ve başkanı Claus Bindslev, "Bu fikir 10 yıl önce Afrika Boynuzu'nda çok fazla korsanlık olduğunda ortaya çıktı" dedi. “Danimarka'da neden korsan olduklarından bahseden adamlardık. Neden balıkçı değiller?

Bindslev, 1991'de iç savaşın patlak vermesinin, 2004'te yaşanan tsunami ve şiddetli kuraklıkların Afrika Boynuzu çevresinde işsizliğe, suç faaliyetlerine ve gıda güvensizliğine yol açtığını açıkladı.

Bindslev, "Denizde bulunan bütün erkekler iç savaşa gitti" dedi. “Bu nedenle, yerel topluluklarda balık yakalama konusundaki tüm deneyim ve bilgi birikimi ortadan kalktı. Yani, balık hakkında hiçbir şey bilmeyen yepyeni bir neslimiz ve yaşlılarımız var. "

BM, balıkçılık ürünleri ihracatının 1989'da Somali'ye 15 milyon dolar kazandırdığını tahmin ediyor, ancak "iç savaş bu ticaretin istikrarlı büyümesini durdurdu."

Hukukun üstünlüğünün çöküşü, Somali sularını, birçok Somalili balıkçının avlarını azaltmak ve onları korsanlığa sürüklemekle suçladığı, yabancı gemilerden gelen düzensiz balıkçılığa da açtı.

FairFishing modeli

FairFishing, Somali'nin iki yarı özerk bölgesinde, Somaliland ve Puntland'da faaliyet göstermektedir. Bindslev, atılması gereken ilk adımın balıkçılara buz satmak olduğunu, böylece balıklarını taze tutabileceklerini söylüyor.

"O zaman bir balığın fiyatı istasyondan yaklaşık 50 sentten 2 dolara ve pazardan 4 ila 6 dolara yükseliyor çünkü havalı ve temiz" dedi.

STK, şu anda toplu olarak 50'den fazla tekne ve 20 dükkana sahip olan 25'ten fazla balıkçılık işletmesiyle çalıştığını söylüyor.

FairFishing'den buz satın alan bir işletme, 10 teknesi ve 70'den fazla çalışanı olan Berbera Tabakhane'dir. Şirket, günlük avlanma miktarının 850 kilogram (1.874 pound) ile 1.300 kilogram (2.866 pound) arasında değiştiğini ve buzun, balıkları komşu ülke Cibuti'de satmaya yetecek kadar taze tutmasına izin verdiğini söyledi.

Berbera Tabakhane genel müdürü Mohammed Yusuf, "FairFishing çok önemli" dedi. "Balıkçılık Somaliland'ın iş yaratmasına yardımcı oluyor. Tüm teknelerimiz Somaliland'da kayıtlı ve tüm balıkçılarımız Somaliland'dan. "

FairFishing, buzun yanı sıra yerel şefler, balık satıcıları, balıkçılar ve kadın ev sahipleri için ekipman sağlar ve eğitim programları yürütür.

2016 yılında Avrupa Birliği'nden 3,3 milyon dolarlık hibe, STK'nın Somaliland'da türünün ilk örneği olan dört kıyı balıkçılığı istasyonunu, üç balık pazarını ve bir tekne atölyesini finanse etmesine yardımcı oldu.

Nordic Consulting Group tarafından Ocak 2019'da yayınlanan bir rapor, STK'nın balıkçılık endüstrisindeki yaklaşık 2.000 ila 3.000 kişinin geçim kaynaklarını desteklemeye yardımcı olduğunu buldu. Tekne sahipleri için ortalama aylık gelirin 2012'de 264 dolardan 2018'de 1.288 dolara yükseldiğini söylüyor. Mürettebat üyeleri aynı dönemde maaşlarının % 300'den fazla arttığını gördü.

Korsanlıkta düşüş

Afrika Boynuzu'ndaki korsan saldırılarının sayısı, 2017'de sekiz, 2018'de ise yalnızca üç bildirilen saldırı ile 2011'den bu yana önemli ölçüde azaldı.

FairFishing şefi Suleiman Farah, kadın ev sahiplerinin, şeflerin ve balık tüccarlarının balıkları nasıl tutacaklarını ve hazırlayacaklarını öğrendikleri 'Yemekte Taze Balık' eğitiminde.

Uluslararası Denizcilik Bürosu, Somalili korsanların uluslararası donanmaların artan varlığı, özel silahlı güvenlik ekiplerinin kullanımı ve "Somali'nin merkezi hükümetinin istikrar sağlayıcı etkisi" gibi bir dizi faktör tarafından caydırıldığını söylüyor.

Geçen yıl, yirmi yıldır ilk kez, Somali hükümeti tarafından yabancı ve yerli gemiler için açık deniz balıkçılığı lisansları verildi. Dünya Bankası'na göre, 1 milyon dolardan fazla toplandı ve fonların yerel balıkçılık sektörüne yeniden yatırılması bekleniyor.

Bindslev, büyüyen bir balıkçılık endüstrisinin korsanlığı daha az çekici hale getirdiğine inanıyor.

Kaynak: radiodalsan.com