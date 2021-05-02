Somali'nin seçim kararı memnun etti

Afrika Birliğinden yapılan açıklamada, "AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu’nun talepleri üzerinde Somali Parlamentosu'nun alt kanadı Federal Meclis'in dünkü oturumunda alınan, seçimlerin 17 Eylül uzlaşısı temelinde en kısa sürede gerçekleştirilmesi kararını memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, seçimlerin, barışçıl, güvenilir ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Müzakereler sonuçsuz kalmıştı

Seçim krizinin aylardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu, 14 Nisan'da kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını ve bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.