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Somali'nin yeni Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur Ankara Siyasal mezunu

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Abdulkadir Muhammed Nur, Somali'de açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı.

Somali'nin yeni Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur Ankara Siyasal mezunu

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble'nin, uzun zamandır beklenen yeni kabinesini açıklandı. 

Roble, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u Adalet Bakanı olarak atadı.

Bakanlar Kurulunun oluşturulmasında akademisyenlere, aydınlara ve toplumun ileri gelenlerine danışan Başbakan Roble, yeni kabinede gençlere ve kadınlara öncelik verdi.

Yeni kabinede Dışişleri ve Maliye bakanları yerini korurken; İçişleri, Savunma, Güvenlik, Bilgi, Eğitim, Petrol, Ticaret ve Bayındırlık İşleri bakanları değişti.

Başbakan Roble tarafından açıklanan yeni kabine, 27 bakan, 17 devlet bakanı ve 26 bakan yardımcısından oluşuyor.

Kaynak: AA

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