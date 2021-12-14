Somali ordusu stratejik kasabayı terör örgütünden kurdardı
Doğu Afrika ülkesi Somali'de ordunun, terör örgütü Eş-Şebab'ın ele geçirdiği Mataban kasabasında kontrolü yeniden sağladığı aktarıldı.
Afrika 14.12.2021, 11:41
Somalili askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, Eş-Şebab'ın dün sabah ele geçirdiği Galmudug eyaletinin Mataban kasabası ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
Galmudug'daki gazetecilerden Muhammed Deeq, ordu ve Eş-Şebab arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti.
Bölge sakinleri ise örgütün büyük kentlere yakın olması nedeniyle stratejik konumda bulunan kasabayı terk etmeden önce polis karakolunu bombaladığını aktardı.
Öte yandan, ordunun Baidoa kenti çevresinde yaptığı operasyonlarla 7 kasabayı da örgütün elinden aldığı kaydedildi.
AA
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