Somali ordusu stratejik köyü geri aldı

Somali ordusu, ülkenin Hiran bölgesindeki stratejik öneme sahip Teedaan köyünü terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri aldı.

Askeri bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun Hiran bölgesinde Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Yetkili, operasyon sırasında teröristlerin en büyük üssü olan Hiran bölgesindeki Mahas kasabası yakınlarındaki Teedaan köyünün kurtarıldığını söyledi.

Operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden yetkili, ordunun bölgede teröristleri yakalamaya yönelik terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

Bu ayın başından bu yana, Hiran bölgesinde El-Şebab teröristlerine yönelik askeri operasyonlar artmıştı.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, geçen hafta ABD'nin bölgeye düzenlediği hava saldırısında 4 Eş-Şebab teröristinin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.