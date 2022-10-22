Somali ordusundan Eş-Şebab'a darbe: 2'si elebaşı 3 militan etkisiz hale getirildi

Somali ordusundan yapılan açıklamada, Moqokor bölgesinde örgütün sözde maliye şefi Sirad Umar Gal’al ile bölge yöneticilerinden "Deerow" lakaplı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Operasyonda örgütün çok sayıda mühimmat ve aracına da el konuldu.

Sosyal medyada bazı bölge sakinlerinin teröristlerce taşlanarak öldürüldüğüne ilişkin fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı.

Ordu, Hiran'da yerel halkın desteğiyle Eş-Şebab'a karşı haftalardır mücadele yürütüyor.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Odowa Yusuf, terörle mücadeleyi durdurmayacaklarını ve örgütü bitirmekte kararlı oldukları açıklamasını yaptı.