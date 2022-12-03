Somali ordusundan terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon
Somali ordusu tarafından terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik olarak düzenlenen operasyonda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Afrika 03.12.2022, 23:05
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdullahi Ali Anod, bu sabah Hiran ve Orta Shabelle bölgesindeki Gulane, Harka Dheere, Mabah ve Daru Salaam bölgelerinin kontrolünün ele geçirildiği operasyonda 6 örgüt mensubunun öldürüldüğünü belirtti.
Anod, "Ordu, şu anda Orta Shabelle'de Eş-Şebab'ın bulunduğu tek bölge olan Aden Yabal bölgesine doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.
Aden Yabal'da örgütün ana karargahı bulunuyor.
Anod ayrıca, ülkenin tamamından temizleninceye kadar Eş-Şebab'a yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.
Eş-Şebab'a yönelik operasyonun başlamasından bu yana Somali güçleri birçok bölgede kontrolü sağladı.
Kaynak: AA
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