Somali ordusundan terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdullahi Ali Anod, bu sabah Hiran ve Orta Shabelle bölgesindeki Gulane, Harka Dheere, Mabah ve Daru Salaam bölgelerinin kontrolünün ele geçirildiği operasyonda 6 örgüt mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Anod, "Ordu, şu anda Orta Shabelle'de Eş-Şebab'ın bulunduğu tek bölge olan Aden Yabal bölgesine doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

Aden Yabal'da örgütün ana karargahı bulunuyor.

Anod ayrıca, ülkenin tamamından temizleninceye kadar Eş-Şebab'a yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.

Eş-Şebab'a yönelik operasyonun başlamasından bu yana Somali güçleri birçok bölgede kontrolü sağladı.