Türk Kızılay koronavirüsle dünya çapında mücadele ediyor

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Somalili yetkililere 10 ventilatörün teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Somali yetkililerine teslim edilen makineler yoğun bakım ünitelerinde kullanılacak ve Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Dr. Abdirizak Yusuf Ahmed ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgınla mücadelede Somali'ye verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Somali, Mogadişu'deki hastanelerde oksijen tüplerinin bittiği açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 6 bin 687 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti.

AA