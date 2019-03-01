Somali’de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından silahlı saldırgan ve polisler arasında çatışma yaşandığı dile getirildi. Saldırı sebebiyle en az 29 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı açıklandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Araçlardan birinin saldırganın hedefine ulaşamaması sonucu bölgedeki bir otelin önüne park edildikten sonra patlatıldığı açıklandı.
EL ŞEBAB SALDIRISI
Bombalı saldırının ardından bölgeye bir araç dolusu terör örgütü El Şebab üyesinin geldiği, saldırgan ile polisin çatıştığı belirtildi.
Saldırı sebebiyle en az 29 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kaynak: Ajanslar