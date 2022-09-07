Somali’de çocuklar açlıktan ölüyor!

Birleşmiş Milletler (BM) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Somali ve Afrika kıtasının birçok yerinde kıtlığın artışa geçtiğini, gıda ürünlerine ulaşımın daha da zorlaşacağını raporladı. BM’ye bağlı UNICEF’ten yapılan açıklamada da Somali’de bebek ve çocuk ölümlerinin son zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Somali geneline yayılan BM kamplarında veya yardım kuruluşlarının desteğiyle oluşturulan alanlarda kalan zorunlu göçe maruz kalmış halkın iyi beslenememekten kaynaklanan sağlık sorunları hızla artmaya devam ediyor. Bu kamplarda yaşam mücadelesi veren ailelerin yüzlerce çocuğunun açlık ve kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yağışların sele neden olduğu ülkede, birçok tarım arazisi kullanılamaz hale gelirken, 2011 yılında Somali'de yaşanan kıtlığın bir benzerinin olabileceğinden endişe ediliyor. 2011 yılında çoğu çocuk olmak üzere çeyrek milyondan fazla insan yaşamını yitirmişti.

UNICEF Somali temsilcisi Vefa Sayid, Cenevre haber ajansına verdiği demeçte, "Bu yıl Ocak ve Temmuz ayları arasında ülke genelinde gıda ve beslenme merkezlerinde yaklaşık 730 çocuğun öldüğü bildirildi, ancak resmi rakamlara yansımayan ölü sayısının daha fazla olduğu düşünülüyor." dedi.

Yardım merkezlerinde, şiddetli akut yetersiz beslenmenin yanı sıra kızamık, kolera ve sıtma gibi hastalıkları olan çocukların bakımı gerçekleştiriliyor.

Başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Glamudug eyaletinin Enformasyon Bakanı Ahmed Şiri de, son aylarda 210 kişinin yetersiz beslenmeden öldüğünü belirtti.

Somali'ye yönelik mali yardım son zamanlarda artış gösterse de ihtiyacın daha fazla olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Somali için 1,46 milyar dolar toplanması gerektiği çağrısında bulunmuştu. Yüzde 67’si finanse edilen meblağın ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığı aktarılıyor.