Somali’de güvenoyu krizi

Milletvekili Abdurrezzak Muallim, basına yaptığı açıklamada, "92 milletvekili, Cumhurbaşkanı Fermacu'dan güvenoyunun geri alınması için Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursel Şeyh'e önerge sundu." ifadelerini kullandı.

Önergeyi veren milletvekilleri Cumhurbaşkanı Fermacu'yu "federal bölgelerin yönetimine aşırı müdahale etme, yerel yönetimlerin çalışmalarını engelleme, yetkilerini kötüye kullanma, ülke limanlarını kullanmak için bazı ülkelerle gizli anlaşma yapma ve Bakanlar Kurulu'nun bilgisi haricinde askeri komutanları atama ve görevden alma" gibi suçlarla itham ediyor.

Somali anayasasına göre parlamentonun her iki kanadındaki milletvekillerinin üçte ikisinin önerge lehine oy kullanması halinde cumhurbaşkanı görevden alınıyor.

Halk Meclisi ve Senato'dan oluşan Somali parlamentosunda 326 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 11:38