Somali’de intihar saldırısı: 3 kişi öldü
Somali’nin güneyinde Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin hedef alındığı intihar saldırısında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Afrika 17.07.2022, 22:56 18.07.2022, 00:35
Emniyet yetkilileri, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, Hirşabelle eyaleti Sağlık Bakanı Abdi Muallim dahil en az 14 kişinin yaralandığını aktardı.
AA muhabirine konuşan bir polis yetkilisi, intihar eylemcisinin Nur Dor isimli otelin yakınında bomba yüklü aracı infilak ettirdiğini bildirdi.
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ise saldırıyı kınadı ve kurbanların ailelerine taziyelerini iletti.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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