Somali'deki intihar saldırısında bilanço ağırlaştı

Polis Sözcüsü Dini Roble Ahmed, Hiran bölgesinin başkenti Beledveyne'de işlek bir kafede yapılan intihar eyleminde en az 15 kişinin olay yerinde can verdiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Ahmed, ölenlerin çoğunun sivil olduğunu aktardı.

AA muhabirine konuşan görgü şahitlerinden Abdirmahad Hüseyin, patlamanın çok büyük olduğunu, olay yerinin kargaşa içinde olduğunu ifade etti.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı öğrenildi.

Patlamanın yaşandığı Beledveyne kentinde milletvekili seçimlerine hazırlık yapılıyordu.

Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.