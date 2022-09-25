Somaliland'de tartışmalı başkanlık seçimleri ertelendi

Somaliland Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, başkanlık seçiminin teknik ve mali engellerden ötürü 13 Kasım'da değil gelecek 9 ayda yapılacağı ifade edildi.

Muhalefet, seçimlerin zamanında yapılması için ağustos ayında gösterilere başlamış, olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Gösterilerde başı çeken muhalefetteki Wadani Partisi, 2021'de yapılan meclis seçimlerinde 31 sandalye kazanarak mecliste en fazla vekile sahip parti konumuna gelmişti.

"İngiliz Somalisi” olarak adlandırılan Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.