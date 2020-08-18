Somaliland Etiyopya Temsilcisi Hargeisa'ya geldi

Somaliland'a yeni atanan Etiyopya temsilcisi başkent Hargeisa'ya ayak bastı.

Amb. Saed Abdilahi Cibril geçen Pazar günü Egal havaalanına geldi. Dışişleri ve uluslararası işbirliği bakanlığındaki üst düzey yetkililer, varışta Etiyopya elçisini karşıladı.

Etiyopya'nın Hargeisa elçisi işe başlayacak ve diplomatik görevlerini yerine getirmeye devam edecek.

Amb. Saed, tecrübeli diplomatik hırsı olan selefi Shamsudin Ahmed Roble'nin yerini alıyor. Shamsudin, görevden epey bir süre ayrıldıktan sonra, Hargeisa'daki Etiyopya ofisi faaliyete geçti. Saed'in Etiyopya temsilcisi olarak Somaliland'a atanmasından önce, devlet tarafından işletilen Hargeisa üniversitesinin şansölye yardımcısıydı.

Mısır bir süredir diplomasi trafiği yürüttüğü Somaliland'da askeri üs kurmayı hedefliyor.

Tayvan Somaliland'de kendisine yeni bir afrikalı dost buldu

Asya ve Afrika kıtasından uluslararası tanınırlığı olmayan iki -bölge- arasında siyasi ve ekonomik işbirliği doğuyor. Tayvan ve Somaliland ilginç bir örnek.

Tayvan'ın şu anda sadece 15 resmi diplomatik müttefiki var Pekin'in diplomatik alanını boğmaya çalışırken, 1991'de Somali iç savaşının ortasında bağımsızlığını ilan eden Somaliland hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.

Somaliland 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: somalilandstandard.com

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, 13:35