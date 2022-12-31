Somaliland’de gösteriler: 5 günde 15 kişi öldü

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Somaliland'in Sool bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen cinayetler nedeniyle bölge halkı gösteriler düzenledi.

Somaliland'deki güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu çıkan olaylarda 15 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi de yaralandı.

Göstericiler, bölgedeki cinayetlere Somaliland güvenlik güçlerinin neden olduğunu iddia ederek bölgeyi terk etmelerini istiyor.

Somaliland bölgesi sakinlerinden Mowlid Mohamud, AA muhabirine, protestoların beşinci gününde kentteki durumun gergin olduğunu söyledi.

Mohamud, "Tüm halk sokaklara çıktı ve askerler bize ateş ediyor. Askerler, Somaliland'ı terk edene kadar protestolar durmayacak." ifadesini kullandı.

Somaliland yönetiminin bir parçası olmak istemediklerini kaydeden Mohamud, Somali hükumetinin yaşananları görmezden geldiğini iddia etti.

Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, olaylarda ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileyerek Somaliland'ı sorunu çözmeye çağırdı.

Somaliland, 1991'de tek taraflı olarak Somali'den bağımsızlığını ilan etmişti.

Somaliland'ın Sool, Sanaag ve Ayn bölgelerinde yaşayan bölge sakinleri ise Somali'ye bağlılığını ilan ederek Somaliland'in ayrı bir yönetim olmasına karşı çıkıyor.