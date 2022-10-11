Somalili ve Ugandalı liderlerden bölgesel istikrar için iş birliği adımı

Uganda Cumhurbaşkanlığı Ofisinin açıklamasında, iki liderin Uganda'nın başkenti Kampala'da bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgesel barışın önemine değinilen açıklamada, bölgesel istikrar ve güvenlik için iki ülkenin iş birliği yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, Uganda'nın terörle mücadelede Somali hükümetine destek verdiği hatırlatıldı.

Uganda ordusu, terörle mücadele için 2007'den beri Somali'de görev yapıyor.