Somalililer yiyecek bulabilmek için evlerini terk ediyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yaptığı yazılı açıklamada, son 40 yılın en kötü kuraklığıyla karşı kaşıya olan Somali halkının yiyecek, güvenlik ve otlak arayışıyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Ülkedeki açlık krizinin henüz kıtlık olarak adlandırılamayacağı kaydedilen açıklamada, yapılan tahminlere göre yerinden olanlara yardım ulaştırılamaması durumunda 2023'ün nisan ve haziran ayları arasında bazı bölgelerde kıtlık görülebileceği ifade edildi.

Halkın sığındığı derme çatma kamplarda yeterli miktarda gıda ve su bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, yakınlarına evlerini açan kişilerin de sınırlı yiyeceği sahip olduğu vurgulandı.

Gıda, sağlık, barınma ve nakit yardımında bulunularak kıtlık riskinin en aza indirilebileceğine işaret edilen açıklamada, Federasyonun Somalilere nakit yardımı yapmak için çaba harcadığı bildirildi.

Somali hükümeti, geçen hafta yardım çalışmaları sayesinde kıtlığın bertaraf edildiğini açıklamıştı.

Somali Cumhurbaşkanlığı Kuraklıkla Mücadele Elçisi Abdirahman Abdishakur Warsame, kuraklığın halen 7 milyon kişiyi olumsuz etkilediğini ve 1 milyondan fazla kişinin büyükşehirlere göç etmesine yol açtığını dile getirmişti.