Somalinin yetimlerine eğitim külliyesi açıldı

Deniz Feneri Derneği'nin aracılığıyla Trabzon'lu Hayırsever bir iş insanı, Somali’de çoğu kıtlık ve hastalık yüzünden babasını kaybetmiş yetim çocuklar için 720 kişilik eğitim külliyesi yaptırdı.

Ülkenin kuzeyinde yeralan Buhotle kasabasına 2 milyon TL'ye malolan İsmet ve Fatma Tahiroğlu Eğitim Külliyesi’nin açılışı törenle yapıldı.

İçerisinde yemekhane, yatakhane, kütüphane ve mescidi bulunan külliye, Somalili çocukların umudu oldu.

Afrika'nın en doğusunda, Kenya’nın komşusu olan 9.5 milyon yoksul insanın yaşadığı Somali’ye 2011 yılında giden ve o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine kolları sıvayan Türk sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, ülkenin kalkınması için yardımlarını bütün hızıyla sürdürüyor.

Külliye içerisinde gerçekleştirilen törene Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz'in yanı sıra kanaat önderleri, yerel halk, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Mehmet Cengiz, Deniz Feneri Derneği olarak Türkiye’den bir hayırseverin yardımlarıyla kompleksi inşa ettiklerini ve bugün açılışının yapılacağını belirtti.

Cengiz konuşmasında külliyede yetişen çocukların Somali'nin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaklarını vurguladı.

Külliyenin içerisinde ilk ve ortaokul ile lisenin bulunduğunu ifade eden Cengiz, 720 kişi kapasiteli olduğunu dile getirdi. Külliyenin içerisinde yemekhane, yatakhane, kütüphane ve mescidin bulunduğunu kaydeden Cengiz, “Türkiye’den yardımları buraya ulaştıran çok kıymetli Tahiroğlu ailemize teşekkür ediyoruz. Bu tesisin Türkiye ile arasındaki hem devlet hem de millet kardeşliğinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacağını umut ediyoruz. Buradan yetişecek kardeşlerimiz Somali’nin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Erdoğan'a dua edildi

Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta dua eden Buhotle müftüsü şeyh Mahmoud Yussuf Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti

Müftü Yussuf duasında, "Allah'ım müslümanlara ve İslam dinine yardım et, Allah'ım Türkiye Cumhuriyetini güçlendir ve koru, Allah'ım Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım eyle onu ve ailesini koru, Allah'ım onu ruhul kudüs ile güçlendir"

Tekbirlerle açılış kurdelesi kesilmesinin ardından öğrenciler sınıflara alınarak, ders başı yaptı. Sınıfları dolaşan Deniz Feneri Derneği yöneticileri öğrencilere hediyeler dağıtarak, birlikte ders dinledi ve hayallerini sordu.

Bir öğrenci, lise eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’de idare bölümünü okumak istediğini dile getirdi. Diğer öğrenciler ise doktor ve öğretmen olmak istediklerini anlatarak, Türkiye’ye teşekkür etti. Öğrenciler, hep bir ağızdan Türkiye’ye selam da gönderdi.

Yetim çocuklara Türkiye'den burs desteği vermek isteyenler aylık 100 TL karşılığında bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: Deniz Feneri Derneği