Sri Lanka'da 7. patlama

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun banliyösünde hayvanat bahçesi yakınında bir patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.

Yerel Daily Mirror gazetesinin polise dayandırdığı haberine göre, Dehiwala'da bir hayvanat bahçesi yakınında patlama yaşandı.

Yaralı sayısının fazla olması sebebiyle halka kan bağışı yapma çağrısında bulunuldu. Öte yandan saldırılar öncesinde polisin ülkede Paskalya Pazarı'nı hedef alabilecek saldırılar düzenlenebileceği konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Sri Lanka Maliye Bakanı Mangala Samaraweera, Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Paskalya Pazarı'nda kiliseleri ve otelleri hedef alan ve çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan bombalı saldırılar katliam, panik ve kargaşa yaratmak için çok iyi şekilde koordine edilmiş gibi görünüyor. Demokrasiye, özgürlüğe ve ekonomik refaha değer veren herkes bu iğrenç girişimi bozguna uğratmak için bir arada olmalı" notunu yazdı.

Sri Lanka'da bu sabah kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 138 kişi ölmüş, 500'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA