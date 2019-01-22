Sudan, AA ve El Arabiya muhabirlerinin kimliklerine el koydu

Sudan, bu ay hükümet karşıtı protesto gösterileri üzerine kısa bir süre gözaltında tutulan Suudi’ye ait El Arabiya’da çalışanlardan biri de dahil olmak üzere iki gazetecinin kimlik bilgilerini dondurdu.

Pazartesi günü Bilgi Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "Dış bilgi konseyi, Al Arabiya muhabirinin performansı hakkında gözlemlerde bulundu ve her iki gazetecinin statüsü gözden geçirilinceye kadar dondurma devam edecek." dedi.

Bakanlık nezaretindeki konsey, yabancı medya kuruluşlarıyla ilgileniyor.

Al Arabiya muhabirinin adını Saad el-Din Hassan olarak tanımladı. Haber organizasyonu, Hassan'ın bir aydan fazla bir süredir Sudan'ı sarsan protesto gösterileri hakkında sorgulanmak üzere bu ay gözaltına alındığını söyledi.

Protestocular Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in üç on yıllık kuralına son verilmesi çağrısında bulundu ve onu ülkenin kötüleşen ekonomik krizinden sorumlu tuttu.

Yetkili, diğer gazetecinin kim olduğunu açıklamadı, ancak Anadolu Ajansı'nın muhabiri Bahram Abdel-Moneim, Reuters'e kimliklerinin iptal edildiğini söyledi.

Abdel-Moneim “Dış bilgi konseyi, bir sonraki bildirime kadar basın muhabiri olarak çalışmaya izin verilen muhabir kartımı teslim etmemi istedi” dedi.

Kaynak: Reuters