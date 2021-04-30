Sudan, askeri anlaşmaları askıya aldı

Sudan, Eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir döneminde Rusya ile imzalanan askeri anlaşmaları askıya aldı ve Port Sudan Limanı’nda yapılacak Rus askeri üssün inşasını durdurdu. Rusya ile yapılan her türlü askeri anlaşmanın Yasama Meclisi’nin izniyle devam edeceği bildirildi.

Şarku’l Avsat’a konuşan kaynaklara göre, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk’un da onayıyla, Sudan ordusuna bağlı Kızıldeniz Askeri Bölgesi Komutanı’na Rus gemilerin artık Flamingo Üssü’ne girmesini engellemesi ve Rus askerlerinin giriş için gerekli izinleri alması şartını getirmesi talimatı verdi. Flamingo Üssü, Eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir döneminde imzalanan anlaşma uyarınca geçtiğimiz günlerde birkaç gemi kabul etmişti.

Sudan Egemenlik Konseyi’nden üst düzey bir kaynak da dahil olmak üzere bazı kaynaklar, Sudan ordusuna bağlı Kızıldeniz Askeri Bölgesi Komutanı’nın Rusya tarafına, Moskova’nın eski rejimle imzaladığı Rus deniz üssü inşası anlaşmasını askıya aldığını ve yeni askeri üste her türlü Rus askeri konuşlanmayı durdurması gerektiğini bildirdiğini söyledi.

Kaynakların aktardığına göre, Sudan ordusu, Rusya tarafına, bundan sonra Sudan’da yabancı askeri üslerin inşasının Yasama Meclisi’nin onayına bağlı olacağını ve bu nedenle devrik Başkan Ömer el-Beşir döneminde askeri üslerle ilgili imzalanan tüm anlaşmaları durdurma kararı aldığını iletti. Basın kaynakları geçen hafta yüksek rütbeli yaklaşık 10 subayın da aralarında bulunduğu Rus deniz personelinden yaklaşık 70 kişinin Sudan’a ulaştığını ve Sudan ordusuna bağlı Flamingo Üssü’nde kaldığını, beraberlerinde füze fırlatma rampaları, personel taşıma araçları ve radarlar da dahil olmak üzere askeri takviye getirdiklerini aktarmıştı.

Kaynak: Şarku'l Avsat