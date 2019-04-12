Sudan Askeri Geçiş Konseyi: Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz" dedi.
Sudan'daki askeri geçiş konseyi başkanı Avad bin Avf, başkent Hartum'da basın toplantısı düzenledi.
Açıklamada, "İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında. Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz.
Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz. Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer el-Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı. ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız" denildi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 13:12