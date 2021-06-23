Sudan Başbakanı Hamduk yol haritasını açıkladı

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesindeki ulusal krizden ve demokratik geçiş sorunlarından bir çıkış yolu bulma girişiminin ayrıntılarını açıkladı.

Hamduk, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, girişiminin, güvenlik ve askeri sektör reformu, adalet, ekonomi, barış, eski rejimin (devrik lider Ömer el-Beşir rejimi) izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ile dış politika, ulusal egemenlik ve Geçiş Meclisi konularını kapsadığını belirtti.

Kapsamlı bir çözümün temellerinin, geçiş ortaklarının birleşmesi, geçiş ortakları arasında mümkün olan en büyük fikir birliğinin sağlanması ve üzerinde anlaşmaya varılan bir takvim aracılığıyla başlaması olduğunu söyleyen Başbakan Hamduk, dış politika için birleşik bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varılması, geçmiş dönemdeki çatışmanın sona erdirilmesi, barış anlaşmasının uygulanması, hükümetin ve devletin yerele dayalı yaklaşımını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımsız ulusal kurumlardan oluşan bir devlet inşa etme ve tüm tarafların eşit vatandaşlığa dayalı demokratik bir hükümet sistemi oluşturma, özgür ve adil seçimler düzenlemenin önemli olduğunu söyleyen Hamduk, "Sudan silahlı kuvvetleri tek ulusal ordu olmalı ve bunun için yapısal reformlar, yeni askeri doktrin, Sudan çeşitliliğinin her düzeyde temsili ve Cuba Barış Anlaşması'nda yer alan güvenlik düzenlemelerinin uygulanması gerekiyor." dedi.

"Hızlı Destek Kuvvetleri özel bir yapıya sahiptir" diyen Hamduk, değişimde Muhammed Hamdan Dagalu'nun başkanlığındaki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin çok önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

Genel İstihbarat Teşkilatı ve Sudan polisinin radikal ve acil bir reform sürecinden geçmesi gerektiğini vurgulayan Hamduk, siyasi güçlerin silahlı kuvvetler mensuplarını kutuplaştırmaktan ve onlarla birlikte çalışmaktan uzak durmaları gerektiğini sözlerine ekledi.