Sudan Başsavcısı: 41 kişi, Hartum’u havaya uçurmaya yetecek kadar patlayıcıyla yakalandı

Sudan Başsavcısı Taceddin es-Sir el-Habr, "başkent Hartum’u havaya uçurmaya yetecek kadar patlayıcı madde bulunduran" 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcı Habr, başkent Hartum’da düzenlediği basın toplantısında, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerinin operasyonunda, yanlarında büyük miktarda patlayıcı madde bulunduran 41 kişinin yakalandığını belirterek patlayıcıların tüm başkenti havaya uçurmaya yetecek kadar tehlikeli olduğunu ifade etti.

Habr, operasyonda Beyrut Limanı’nı yerle bir eden patlamadaki amonyum nitrat ve TNT gibi çok tehlikeli patlayıcı maddelerin ele geçirildiğini kaydetti.

Olayın gerek Sudan gerek komşu ülkeler için endişe verici bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Habr, başkentte ortaya çıkarılan terör hücrelerinin yok edilmesi için ciddi şekilde mücadele edildiğini söyledi.

Habr, şüphelilerin ve patlayıcıların ne zaman ele geçirildiğine dair bilgi vermedi.

Kaynak: AA