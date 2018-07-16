Sudan'da 139 kişi insan ticareti çetesinden kurtarıldı

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Sudan'ın doğu sınırındaki Kassala eyaletinde insan ticareti yapan bir çete tarafından alıkonulan 139 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Kassala eyaletinde yürütülen operasyon kapsamında insan ticareti yapan çetenin alıkoyduğu 139 kişi kurtarıldı. Kassala eyaleti polisinin, insan tacirlerinden bazılarını da gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde operasyonun ayrıntıları, kurtarılan rehinelerin kimlikleri veya tutuklananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Kassala Valisi Adem Cima, kadın ve çocukların insan ticareti yapan çeteler karşısında savunmasız olduğuna dikkati çekerek, insan ticareti ve insan kaçakçılığı ile mücadele eden uluslararası örgütlere kendilerine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Kassala Emniyet Müdürü Yahya el-Hadi Süleyman da bu operasyonun Sudan'ın insan kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği yapmadığını iddia eden tüm uluslararası kuruluşlara bir cevap niteliğinde olduğunu ifade etti.

Süleyman, kurtarma operasyonunun kimseye zarar vermeden, profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen kaçak göçmenler, Sudan'ı Akdeniz'e oradan da Avrupa'ya ulaşmak için bir geçiş kapısı olarak görüyor. Sudan'a gelen göçmenler, bu yolculuk sırasında genellikle insan tacirlerinin eline düşüyor.