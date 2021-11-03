Sudan'da Abdullah Hamduk şartını ortaya koydu

Sudan'da feshedilen geçiş hükümeti sözcüsünün ofisinden yapılan açıklamada, “darbeci yönetimin emriyle ev hapsinde tutulan Başbakan Abdullah Hamduk’un ülkedeki yönetim krizini sona erdirmek için ordu ile diyaloğa girmeden siyasi tutukluların tahliyesi ve durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartlarına sıkıca bağlı olduğu” ifade edildi.

Sudani gazetesi ise Hamduk ile askeri bileşen arasındaki ara buluculuk dosyasında "ilerleme gerçekleştiğini” ve yakında bir uzlaşı formülünün açıklanacağını iddia etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, mevcut krize çözüm bulmak için Hartum'da tüm taraflarla ara buluculuk çabalarının yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu arada Başbakanlık Ofisinin resmi Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, söz konusu hesapların güvenilir oldukları belirtilerek Başbakan ve ofisinin diğer mecralardan yapılacak açıklamalarla ilgilenmediği kaydedildi.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.