Sudan'da anlaşma yok

Sudan’daki geçici yönetim Egemenlik Konseyi Üyesi Şemseddin Kebbaşi, yönetim krizini sona erdirmek için uluslararası çevrelerin himayesinde yürütülen mevcut siyasi süreçte, siyasi güçler arasında anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Kebbaşi, Güney Kurdufan’da halka hitabında, "Çerçeve anlaşma yoluyla devam eden siyasi süreçte, siyasi güçler arasında anlaşma sağlanamadı. Ülkede siyasi bir sorunun varlığı konusunda uzlaşı var ancak çözüm yolları konusunda farklı görüşler bulunuyor." ifadesini kullandı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan da 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, askerin çerçeve anlaşmayı tek bir tarafla değil geniş katılımla sürdürmek istediğini ifade etmişti.

- Sudan'daki "çerçeve anlaşma"

Sudan'da 5 Aralık 2022'de, siyasi krizin sona erdirilmesi amacıyla askerlerle "çerçeve anlaşma" imzalayan sivil güçler, 8 Ocak'ta, mevcut siyasi sürecin yeni geçiş dönemine zemin hazırlayacak ve tarafları nihai anlaşmaya götürecek son aşamasını başlatmıştı.

Tarafların başlattıkları ikinci aşama sonrasında nihai anlaşmanın imzalanması ve başbakanın belirlenmesinin ardından 2 yıl sürecek yeni geçiş dönemi başlayacak.

Nihai anlaşma; adalet, güvenlik ve askeri reform, barış anlaşmasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, eski rejimin izlerini ortadan kaldırma ve Doğu Sudan meselesi olmak üzere 5 temel konuyu kapsıyor.

- Destekleyenler ve reddedenler

Milli Ümmet Partisi, Sudan Kongre Partisi, Federal Cephe, Halk Kongresi Partisi, Ensar-ı Sünne Hareketi, Hasan el-Mirgani’nin Demokratik Birlik Partisi, Sudan İttifakı, El Hadi İdris başkanlığındaki Devrimci Cephesi, Milli Baas Partisi ve Sudan Meslek Odaları Birliği/B anlaşmayı imzalayan önemli taraflar olarak öne çıkıyor.

Komünist Partisi, Sudan Meslek Odaları Birliği, Sudan Direniş Komiteleri, Arap Sosyalist Baas Partisi, Ümmet Partisi, Sudan’ın doğusundaki Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik, ve orduya yakın gruplardan Sudan Kurtuluş Hareketi /Demokratik Blok lideri ve Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim, Cafer Mirgani liderliğindeki Asıl Demokratik Birlik Partisi, Sudan Halkının Çağrısı grubu ve bazı İslami hareketler anlaşmayı tanımıyor.

Sudan'da, hükümetle yıllardır silahlı mücadele yürüten ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri Abdülaziz El-Hılu ve Sudan Kurtuluş Hareketi (Ordusu) (SLM/AW) lideri Abdulvahid Nur da anlaşmaya katılmadı.