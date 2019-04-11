Sudan'da askeri darbe için kulaklar radyolarda

Sudan 'daki ikinci büyük şehir olan Omdurman'da televizyon ve radyo binaları etrafında askeri varlığı arttı. Sudan ordusundaki subayların Sudan radyo binasına giriş yaptığı belirtiliyor.

Reuters'dan verilen habere göre, Sudan devlet televizyonunda, Ordu Kuvvetleri yakında önemli bir duyuru yapacak. Devlet Radyosu'nda milliyetçi müzikler yayınlanmaya başladığı bildirildi.

Ülkede yaklaşık dört aydır sokak protestoları devam ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 07:36