Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nden 'bağımsız başbakan adayı belirlenmesi' çağrısı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi.

Sudan Askeri Konseyi, siyasi partilerin liderleriyle görüşmesinde, liderleri, halkın beklentilerini gerçekleştirmek için pastadan pay kapma çabalarından ve dar çıkarlardan uzak durmaya çağırdı.

Savunma Bakanı Avf emekli edildi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Washington Büyükelçisi görevden alındı

Sudan'ın Washington Büyükelçisi Muhammed Ata da Askeri Geçiş Konseyi tarafından görevinden alındı.

"Protestolara katılanlar serbest bırakılacak"

Sudan Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada, protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ordu, emniyet ve kamu mensuplarının da serbest bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 23:00