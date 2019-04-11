Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'ne kimin başkanlık edeceği net değil

4 aydır protestolara sahne olan Sudan'da Ömer el-Beşir yönetimi Yüksek Askeri Geçiş Konseyi'ne devretti.

İNSAMER'den bölgeyi yakın takip eden Serhat Orakçı Sudan'da yaşanan gelişmelerle ilgili askeri kanattan henüz bir açıklama gelmediğini belirtti.. Askeri Geçiş Konseyi'ne kimin başkanlık edeceği net değil. "Halkın beklentisi sivil idareye geçişin uzamaması yönünde." diyen Orakçı "Siyasi oluşumlar bunun için halkın meydanları boş bırakmamasını talep ediyor." açıklamasında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kolombiya Koordinatörü olarak Güney Amerika’daki TİKA projelerini yürüten Doç Dr. Mehmet Özkan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sudan da halk memnun, sokaklarda kutlama yapiyor. Simdi Sudan'i asker ve militialardan olusan bir Askeri Konsey yonetecek. Halkin beklentisi cok yuksek. Kisa surede istikrari saglayici bir demokratik alan acilmazsa, islam dunyasinin yikik kaleleri arasina Sudan da eklenecektir." dedi.

Devlet televizyonundaki yorumlarda Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Birinci Yardımcısı Avad bin Avf'ın Askeri Konsey Başkanlığına getirilmesinin planlandığı ve bu ismin Beşir'e yakın olması sebebiyle halk nezdinde nasıl karşılık bulacağı tartışılıyor.

Bazı gözlemciler de Avf'ın getirilmesini bir "Saray darbesi" olarak nitelendiriyor.

Bir diğer yorumda ise Avf'ın getirilmesinin halk tarafından büyük tepki alacağı belirtilerek halkın "rejime yakın olmayan bir isim başkanlığında bir geçiş konseyi" istediği dile getiriliyor.

Sudan'da ordu, sabah saatlerinde devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmıştı.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 11:28