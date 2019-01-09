Sudan'da Beşir yanlıları ilk kez meydanlara indi

Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi ve koalisyondaki diğer grupların oluşturduğu ulusal diyalog partilerinin başkent Hartum'daki Yeşil Meydan'da düzenlediği mitingde konuştu.

Konuşmasının odağına gençleri koyan Beşir, "Gençlere sesleniyorum. Saflarınızı birleştirin, kendinizi hazırlayın. Biz yönetimi teslim etmeye hazırız." dedi.

Beşir, yönetime gelmek isteyenlerin izleyebileceği tek yöntem olarak 2020 seçimlerini adres gösterdi.

Gösteriler sırasında yaşanan sabotaj eylemlerine de değinen Beşir, hükümetin halkı, mülklerini ve kamu mallarını koruyacağını vurguladı.

Beşir, konuşmasında Sudan güvenlik güçlerine ve ülkesinin yanında duran devletlere teşekkür etti.

"Sadece kal" pankartları taşındı

Binlerce yönetim yanlısının katıldığı mitingde Beşir'e destek dövizleri taşındı. Mitingde ayrıca muhalif gösterilerde açılan "Sadece git" pankartlarına misilleme olarak "Sadece kal" pankartlarının taşındığı görüldü.

Sudan'da üçüncü haftasındaki gösterilerde iktidar karşıtı muhalif gruplar, başkent Hartum'da birçok kez gösteri ve yürüyüş düzenlerken bu mitingle Beşir taraftarları ilk kez meydanlara inmiş oldu.

Muhaliflerden karşıt gösteri

Öte yandan muhalif partiler, koalisyonun mitinginin hemen ardından Hartum'a bağlı Ummu Durman (Omdurman) kentinde gösteri düzenledi.

Muhalif siyasi partilerin çağrısıyla farklı kentlerden gelen ve Ummu Durman merkezinde toplanan göstericiler, Beşir'in görevden ayrılması talebini içeren uyarı metnini parlamentoya teslim etmek istediklerini belirtti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA