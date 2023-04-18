Sudan'da bir Türk vatandaşı da öldü

Sudan'da ordu ile milis güçler pek çok kentte hala çatışıyor. Birleşmiş Milletler çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, bin 800 kişinin yaralandığını duyurdu.

Türk vatandaşı Kubilay Dadük’ün 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti.

Hartum Yunus Emre Enstitü binası da olaylar sırasında zarar gördü.



Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Burri semtinde Türk vatandaşı Kubilay Dadük’ün evini roket isabet etti, 2 yaşındakibebeği vefat etti.

Yaralanan Dadük ve eşi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Çatışmalarda Hartum Yunus Emre Enstitü binasına da iki roket mermisi isabet etti.

Avrupa Birliği'nin Sudan'daki büyükelçisi de konutunda saldırıya uğradı.

Gelişmeyi duyuran Yüksek Temsilci Josep Borell, bunun Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Sudan’da çatışmaların tarafı generallerle görüştü.

Blinken tarafların sivil, diplomatik personel ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini ve refahını sağlama sorumluluğunu hatırlattı.

Sudan'daki çatışmaların bilançosu da ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler, çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, bin 800 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler çatışmalar nedeniyle ülkedeki operasyonlarını da durdurma kararı aldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN AB BÜYÜKELÇİSİNİN DURUMU NASIL?

Sudan'da saldırıya uğradığı bildirilen Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi'nin durumunun iyi olduğu, görevine devam ettiği belirtildi.

AB'nin Hartum'daki İrlandalı Büyükelçisi Aidan O'Hara'nın konutunda uğradığı saldırıda ciddi yara almadığı açıklandı.

İrlanda basınına göre, İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, saldırıdan ciddi endişe duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçi O'Hara ciddi şekilde yaralanmamış olsa da bu saldırı diplomatların korunması yükümlülüklerini gerektiren Viyana Sözleşmesi'nin ciddi ihlalidir." dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçi O'Hara ile sürekli temas halinde olduklarını duyurdu.

AB yetkilileri ise Hartum'daki AB diplomatik misyonunun güvenlik durumunun değerlendirildiğini, şu aşamada tahliye kararı bulunmadığını, büyükelçinin görevinin başında olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sudan'daki AB Büyükelçisi'nin dün gece konutunda saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığı, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığı açıklanmıştı.